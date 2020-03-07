07 Mart 2020 Cumartesi 12:30 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 12:30

Corona virüsü nerelerde var? Corona virüsü nasıl bulaşıyor? Corona virüsü belirtileri ne zaman ortaya çıkar? sorularının yanıtları güncel olarak araştırılıyor. Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada korku ve paniğe neden olan Corona Virüsü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüsünü soğuk algınlığı semptomlarıyla başlayan ve çok tehlikeli sağlık sorunlarına neden olan MERS ve SARS virüsleri ile aynı aileden tanımlıyor. Corona virüsü üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden sadece bir tanesidir. Corona virüsü hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler..

CORONA VİRÜSÜ NERELERDE VAR?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra adına Covid-19 denilen koronavirüs (corona virüsü), Antarktika hariç tüm kıtalara ve 80'den fazla ülkeye yayıldı. Avrupa'da hastalığın en yaygın olarak görüldüğü ülke İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 197'ye ulaştı. Koronavirüs testinde pozitif çıkanların sayısı da 4 bin 636 oldu.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

Corona / Covid-19 (Korona) virüsleri hayvanlarla insan temasından yayılabilir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre MERS’in develer arasında, SARS’ın ise misk kedileri arasında yayıldığını düşünülüyor. Corona / Covid-19 (Korona) virüslerinin insandan insana bulaşması, genellikle sağlıklı bir insanın enfekte bir insanın vücut salgılarıyla temas etmesi sonucu mümkün oluyor. Virüs hasta insanlardan öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların temas ettiği yüzeylerden göz, ağız, burun mukozası ve el sıkışma ile bulaşabilir. Coronaviruslar (koronavirüs) genel olarak dış ortamda dayanıklılığı olmayan virüslerdir. Ancak bugün için COVID-19’un bulaşıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

CORONA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ NASILDIR?

Hastalığın herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Antibiyotikler hastalığa karşı etkisizdir. İstirahat, dengeli beslenmek ve evde kalarak hastalığın yayılmasını engellemek yapılması gerekenlerdir.

CORONA VİRÜSTEN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, burna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi gerekiyor.

Hasta kişilerden ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durulması hem bu virüsün hem de diğer solunum yolu virüslerinin bulaşmaması için etkili bir yöntemdir.

Yeni tip corona virüs, bugüne kadar çoğu Asya’da olmak üzere 10’dan fazla ülke ve bölgede görüldü. Bu vakalar Çin halk cumhuriyetinde bulunmuş olan kişilerdi. Son 2 hafta içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti seyahat öyküsü olup, ateş, nefes darlığı veya grip semptomları olan kişilerin hekim kontrolü önerilir.