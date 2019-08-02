Çorum TOKİ kura sonuçları 2019 kazananlar listesi! TOKİ Çorum isim isim tam liste!

Çorum TOKİ kura sonuçları 2019 kazananlar listesi büyük bir heyecanla araştırılıyor. TOKİ Çorum isim isim tam liste yayınlandı mı? merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Çorum Merkez Kuruçay Mahallesi 657 Adet Projesi kapsamında inşa ettirilecek olan 2+1 ve 3+1 daireler 75 metrekare ile 109 metrekare arasında tasarlandı. Çorum TOKİ projesindeki dairelerin fiyatları ise 135 bin TL ile 198 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Çorum TOKİ kura sonuçları listesi sizlerle...

ÇORUM TOKİ KURA SONUÇLARI 2019 KAZANANLAR LİSTESİ!

Çorum TOKİ kura sonuçları 2019 kazananlar listesi henüz yayınlanmadı. Ancak TOKİ Çorum isim isim tam listeye TOKİ'nin sorgulama sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

ÇORUM TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞME İMZALANMASI:

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T. Halk Bankası Çorum Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Çorum il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (2+1 konut tipi için)

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, Başvuru sahibi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi. (2+1 konut tipi için)

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.