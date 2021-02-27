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Yaşam

Çorum'da bir öğretmen komşusunu bıçakladı

Çorum'da, öğretmen Erdal K. daha önce kavga ettiği Fatih Şanlı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı.

DHA27 Şubat 2021 Cumartesi 19:25 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 19:25
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Çorum'da öğretmen Erdal K., daha önce gürültü nedeniyle kavga ettiği komşusu öğretmen Fatih Şanlı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralı tedaviye alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki Ersoy Apartmanı'nda meydana geldi. İddialara göre, aynı apartmanda altlı üstlü oturan ve uzun bir süredir de aralarında gürültü nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Fatih Şanlı ile Erdal K., arasında apartman önünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında komşusunu bıçaklayıp ağır yaralayan Erdal K., kaçtı. İhbar üzerine binaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şanlı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şanlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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