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Yaşam

Çorum'da maden patlaması

Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

AA23 Şubat 2021 Salı 23:26 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 23:26
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Çomu köyü yakınlarındaki maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama oldu.

Yerin 1,5 kilometre altında meydana gelen patlamanın ardından jandarma ve sağlık ekipleri maden ocağına sevk edildi.

Patlamada yaralanan işçilerden Nihat Yağlı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Recep Kurt da İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri süren işçilerden Yağlı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan madendeki göçük altında başka işçinin olmadığı bildirildi.

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