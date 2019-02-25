İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3382
  • 6,037
  • 227.453
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin evin bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaşar Özkan’ın kullandığı otomobil, Yeşilçatma Mahallesi Burhan Uludağ Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra yolun kenarındaki evin bahçesine düştü.

Eve çarparak durabilen otomobil, dik şekilde kaldı. Sürücü ile eşi Fatma Özkan yaralandı.

Vatandaşlar ve sağlık görevlerince araçtan çıkarılan Özkan çifti, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

CHP programında Türk bayrağı ve Atatürk resmi önünde terör örgütü propagandası

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hitler'den emekli maaşı aldıkları ortaya çıktı

Hitler'den emekli maaşı aldıkları ortaya çıktı

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Güvenlik güçlerinin dikkati faciayı önledi

Güvenlik güçlerinin dikkati faciayı önledi

İran'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

İran'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

Valilik duyurdu: İstanbul'da okullar tatil edildi

Valilik duyurdu: İstanbul'da okullar tatil edildi

AB arayış içinde: Arap liderlerin yarısı katılmıyor

AB arayış içinde: Arap liderlerin yarısı katılmıyor

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan:Cumhur İttifakı’nın çok güzel ve başarılı bir neticesi oldu

Başkan Erdoğan:Cumhur İttifakı’nın çok güzel ve başarılı bir neticesi oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA