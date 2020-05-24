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Yaşam

Çorum'da vatandaşlara 'drone' ile 'şeker' ikramı

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramı evlerinde geçiren büyük- küçük herkese drone ile şeker ikramında bulundu.

DHA24 Mayıs 2020 Pazar 23:30 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 23:30
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Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün saat 14.00- 20.00 arasında özel izinle dışarıya çıktı. 

Çorum Belediyesi ekipleri, sokaklarda gezip, yürüyüş yapan vatandaşlara, şeker ve kolonya ikramında bulundu. Kentte daha önce drone ile ücretsiz maske dağıtan ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayıp bayramı evlerinde geçiren çocuklar ve vatandaşlara da drone ile şeker ikram etti. 

Evlerinin pencereleri ve balkonlarına drone ile şeker ikramı karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

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