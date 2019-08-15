Çorum'un BAyat ilçesinde çıkan yangında 4 ev küle döndü
Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde çıkan yangında 4 ev küle döndü.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında H.U., A.U., A.K. ve N.U.'ya ait evler alevlere teslim oldu.
Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.