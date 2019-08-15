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Çorum'un BAyat ilçesinde çıkan yangında 4 ev küle döndü

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde çıkan yangında 4 ev küle döndü.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında H.U., A.U., A.K. ve N.U.'ya ait evler alevlere teslim oldu. 
 
Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi. 
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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