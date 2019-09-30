Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'da heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Çukur 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölümde neler yaşandı? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çukur bu akşamki bölümü ile izleyicilerin nefeslerini kesecek. Çukur'un 70. bölümünde düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında alacak. Kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın’la birlikte harekete geçecek. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a ve Yamaç’a dönmek için elinden geleni yapacak. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında alacak. Yamaç’ın, Timsah’ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun’la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek. Çukur yeni bölümü hakkında tüm detaylar haberimizde..

ÇUKUR 71. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 71. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çukur 71. yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

ÇUKUR'UN 70. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında alacak.

Kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın’la birlikte harekete geçecek. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a ve Yamaç’a dönmek için elinden geleni yapacak. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında alacak. Yamaç’ın, Timsah’ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun’la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek.

Bu esnada babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşurken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düşecek. Kendi bildiği yoldan giderek hamlelerini tek tek eyleme döken Yamaç’ı bekleyen büyük tehlike ise nefesleri kesecek.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.

Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar, yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena’dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç’ın Sena'ya söylediği gibi "ölene kadar mutlu" yaşayacaklarını düşünen genç sevgililerin arasına Yamaç’ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç’ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?