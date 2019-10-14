Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Perihan Savaş, Şenay Gürler ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin rol aldığı Çukur, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Tüm Çukur takipçileri Çukur bu akşam neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Show TV ekranlarında diziseverlerle buluşan Çukur'un yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur'un yeni bölümü 14 Ekim'de izleyiciyle buluşmayacak. Çukur yeni bölümüne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kanal yönetimi dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünün ertelenmesine karar verdi. Dizinin ertelenme sebebi ise Pazartesi akşamı Fransa-Türkiye milli maçının olması.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çukur dizisinin yeni bölümü 21 Ekim pazartesi günü yayınlanacak.

İŞTE SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Damat Bayıldı

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:45 Çukur (tekrar)

00:45 Aşk Ağlatır (tekrar)

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek.

Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalışacak. Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.