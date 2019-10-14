23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9353
  • 6,5455
  • 284.653
  • 93981.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çukur bu akşam neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Çukur bu akşam neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Çukur bu akşam Show TV yayın akışında yer almıyor. Dizinin takipçileri Çukur neden yok, yeni bölüm ne zaman merak ediyor. Yayıncı kuruluş, dizini fragmanı yayınlandı ve yayın tarihi belirlendi. Kanal yönetimi dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünün ertelenmesine karar verdi. Çukur yeni bölümü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Perihan Savaş, Şenay Gürler ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin rol aldığı Çukur, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Tüm Çukur takipçileri Çukur bu akşam neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Show TV ekranlarında diziseverlerle buluşan Çukur'un yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur'un yeni bölümü 14 Ekim'de izleyiciyle buluşmayacak. Çukur yeni bölümüne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK? 
Kanal yönetimi dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünün ertelenmesine karar verdi. Dizinin ertelenme sebebi ise Pazartesi akşamı Fransa-Türkiye milli maçının olması.
 
ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK? 
Çukur dizisinin yeni bölümü 21 Ekim pazartesi günü yayınlanacak.
 

ÇUKUR 3. SEZON 5. BÖLÜM İLK SAHNE- TIKLAYINIZ

 

 
İŞTE SHOW TV YAYIN AKIŞI
 
12:30 Kuaförüm Sensin
 
16:00 Damat Bayıldı
 
18:45 Show Ana Haber
 
20:00 Güldür Güldür Show
 
21:45 Çukur (tekrar)
 
00:45 Aşk Ağlatır (tekrar)
 

 
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek.
 
Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalışacak. Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.
 

BAE kanalından alçak oyun: Muhabirin tavırları dikkat çekti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Barış Pınarı Harekatı' soruşturması

Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Barış Pınarı Harekatı' soruşturması

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

"Ankara ile diyalog devam etmeli"

'Ankara ile diyalog devam etmeli'

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

İşte o rozetin anlamı! MHP lideri mesaiye başladı

İşte o rozetin anlamı! MHP lideri mesaiye başladı

Kriz tellalları hüsrana uğradı: Bu yerlilik oranıyla ambargoları anlamsız kalıyor

Kriz tellalları hüsrana uğradı: Bu yerlilik oranıyla ambargoları anlamsız kalıyor

'Gri' kategoride aranıyordu... Kırklareli'nde yakalandı

'Gri' kategoride aranıyordu... Kırklareli'nde yakalandı

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek
 

POPÜLER HABERLER

Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad´da sevinç gözyaşları döktü

Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad´da sevinç gözyaşları döktü

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

Dezenformasyon girişimleri sürüyor! Yine çarpıttılar

Dezenformasyon girişimleri sürüyor! Yine çarpıttılar

PKK/PYD-DEAŞ iş birliği belgelendi! İşte o görüntüler

PKK/PYD-DEAŞ iş birliği belgelendi! İşte o görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA