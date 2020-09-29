29 Eylül 2020 Salı 12:50 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 12:50

Çukur Cennet kimdir? Çukur'daki Cennet Aylin Engör kaç yaşında ve nereli? sorularu Çukur dizisi izleyicisi tarafından merak ediliyor. Aylin Engör 5 Temmuz 1991 İstanbul doğumlu olup Oyuncu olarak tanınmaktadır. 29 yaşında olan Aylin Engör, bundan önce de Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakterinin yardımcısı Rachel'i oyunuyordu. Çoğu kişinin Uzak Doğulu zannettiği Aylin Engör'ün annesi Taylandlıdır. İşte Çukur Cennet karakterini oynayan Aylin Engör'ün biyografisi.

ÇUKUR CENNET KİMDİR? AYLİN ENGÖR BİYOGRAFİSİ

Aylin Engör, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun. Bu kısmı sizi şaşırtmamış olabilir ama şimdi biraz şaşırabilirsiniz çünkü onun farklı bir mesleği daha var.

Oyunculuğun yanı sıra emlak danışmanlığı da yapan Aylin, küçük yaşta iş hayatına atılarak çalışkan bir kadın olduğunu göstermiştir.

Aylin Engör 11 Nisan 1991’de doğdu.

Marmaris Sabancı Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına İstanbul’da devam ederek Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü bitirdi. Ayrıca Türvak Sinema ve Televizyon Okulu’nda “Kamera Önü Oyunculuk”, Başkent İletişim Akademisi’nde “Diksiyon” ve Kuşdili Eğitim Merkezi’nde “Spikerlik ve Sunuculuk” eğitimi aldı.

Beykent Üniversitesi’nde okuduğu yıllarda “Cadı Kazanı” ve “Yedi Kocalı Hürmüz” tiyatro oyunlarında rol aldı.

Oyunculuk kariyerinde “Galip Derviş” ve “Firuze” dizilerinde bölüm oyuncusu olarak yer alan Aylin Engör, 2017-2019 yılları arasında “Ufak Tefek Cinayetler” dizisinde “Rachel” karakterini canlandırdı.

Aylin Engör ayrıca RE/MAX Gayrimenkul danışmanlığı yapmaktadır. Yoga, pilates, tenis ve fitness ilede ilgilenmektedir.

Aylin Engör daha önce Galip Derviş ve Firuze isimli yapımlarda da rol aldı. Letgo reklamında da oynayan genç oyuncu diksiyon dersleri ile spikerlik ve sunuculuk eğitimi de aldı. Aylin Engör bununla da yetinmeyip Lisans eğitiminden sonra da Mutfak Sanatları Akademisi'nde Profesyonel Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği eğitimi aldı.

Son olarak “Çukur” dizisinde “Cennet” karakterini canlandırmaktadır.

Filmografi

Çukur (TV Dizisi 2019)

Ufak Tefek Cinayetler (TV Dizisi 2017-2018)

Galip Derviş (TV Dizisi 2013)

Firuze (TV Dizisi 2013)