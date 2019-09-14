Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı Çukur takipçileri tarafından merak ediliyor. Çukur'un yeni sezonunun yayınlanan ilk sahnesinde Cumali “Uyumayın kalkın! İdris Koçovalı ölmüş, siz niye yaşıyorsunuz? Benim babama kalmayan dünya size kalır mı? İdris’in oğulları babanızı aldılar burada mısınız?” diye haykırıyor. Dizinin fragmanında Damla Sönmez'in de diziye dahil olduğu görülüyor. Çukur yeni sezon hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Çukur 3. Sezon 1. Bölüm ilk sahne tüyleri adeta diken diken etti.

Cumali “Uyumayın kalkın! İdris Koçovalı ölmüş, siz niye yaşıyorsunuz? Benim babama kalmayan dünya size kalır mı? İdris’in oğulları babanızı aldılar burada mısınız?” diye haykırıyor. Herkes gözyaşlarına boğuluyor. Vartolu, “Size kamusal alanda yere tükürülmeyeceğini hayvanat bahçesinde hiç mi öğretmediler? Yere kim tükürdüyse kuruyana kadar onu temizlesin aksi takdirde bizzat ben yalatırım!” diyor.

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çukur'un yeni sezon tarihi açıklandı. Çukur yeni sezon için geri sayım başladı. Dizi 16 Eylül'de yayına başlayacak.

ÇUKUR OYUNCULARI ARASINDA SÜRPRİZ İSİM!

Hakan: Muhafız' dizisinde Leyla karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sezonun ilgiyle izlenen 'Çukur' dizisine dahil olacak.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil'in rol aldığı yapımın yeni bölümlerinde oynayacak olan Ayça Ayşin Turan, dizinin finale yakın bölümünde ölümüyle herkesi üzen Sena karakterinin yerine geçecek.

MERO ÇUKUR'A MI GELİYOR?

Yapımcının dizinin müzikleri için son dönemlerde çıkış yakalayan Mero isimli Türk asıllı Alman rap şarkıcı ile anlaştığı, iddialar arasında.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yarattı.

Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde oldu. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltti.

Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükledi. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandırdı.