Cuma mesajları resimli 1 Şubat en anlamlı güzel Cuma mesajları ve kutlama sözleri

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Bugün 1 Şubat Cuma günü! Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi , haftanın en özel gününde mutlu edebilirsiniz. 2019 yılı Şubat ayının ilk cuma gününde cuma saati heyecanla beklenirken aynı zamanda eşinize, dostunuza, akrabalarınıza göndermek için aradığınız resimli Cuma mesajları sizler için sayfamızda derledik. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel, en özel resimli Cuma mesajları...

Mübarek Cuma günü için hazırladığımız resimli cuma mesajları sözler bu galerimizde sizlerle. Bu gün o kadar güzel bir gündür ki bütün önemli olaylar neredeyse bugün yaşanmıştır. O yüzden sevdiklerinizi ve arkadaşlarınızı hatta akrabalarınızı mesajla sevindirebilirsiniz.

Cuma gününe kavuşmanın nurunu yaşarken dualarımızda sevdiklerimizi unutmamalıyız. En güzel Cuma mesajları ile siz de ibadetlerinizi yaparken dostlarınızı da unutmadan onları mutlu edin. Cuma mesajları ile gönül dostlarına nurlar gönderelim. En özel ve en yeni resimli cuma mesajları ve görselleri burada!

Cuma mesajlarının en anlamlıları kısa, güzel ve özel olanlar haberimizde. Müslümanların birleştiği bir araya geldiği ve yaptığı ibadetlerin Allah katında daha fazla değerli cuma günü İslam alemi için büyük önem taşımaktadır. Bu kutlu günde Müslümanlar aralarında dualaşmak ve tebrikleşmek amacıyla birbirlerine cuma mesajları gönderiyorlar.

CUMA MESAJLARI RESİMLİ

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

“Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.”

“Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.”

“Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere Merhamet buyur. şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.Hayırlı Cumalar…

Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan Yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Hayırlı cumalar…

Allah'ım! Rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun…

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Allah'ım! Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl. Fakirlere yardım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim bu güzel günde, dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın. Amin! Hayırlı cumalar.

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim, hakkımızda en hayırlı kilitleri aç... Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı cumalar.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl! Amin. Hayırlı cumalar.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar..

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Cuma günleri, duanın kabul olacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.