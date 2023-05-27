Cumhurbaşkanı Erdoğan eski komşusu Binnaz Teyzeyi ziyaret etti

Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen mitingde halka hitap ettikten sonra Tokatköy Mahallesi'nde yaşayan eski komşusunun evine geçti.

Burada mahalle sakinleri tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, 85 yaşındaki Baloğlu'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

ESKİ KOMŞULARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ANLATTI

Öte yandan Kasımpaşa'daki eski komşuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Alman Bild gazetesine anlattı.

Bild gazetesinin "Erdoğan, Türk Cumhurbaşkanı'nın yükselişi bu evde başladı" başlığıyla verdiği haberde, eski komşularının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışıklıklarına yer verildi.

Eski komşularının Erdoğan hakkında konuştuklarında nadiren ona Cumhurbaşkanı dedikleri, Cumhurbaşkanı'nı "Tayyip Ağabey" diye andıkları aktarılan haberde, Kasımpaşa'nın her yerinde Erdoğan'ı gösteren afiş ve bayraklar bulunduğuna, semtteki stadın da onun ismini taşıdığına işaret edildi.