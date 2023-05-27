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Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski komşusu Binnaz Teyzeyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski komşularından Binnaz Baloğlu'nu evinde ziyaret etti. Sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 21:03 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan eski komşusu Binnaz Teyzeyi ziyaret etti
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Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen mitingde halka hitap ettikten sonra Tokatköy Mahallesi'nde yaşayan eski komşusunun evine geçti.

Burada mahalle sakinleri tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, 85 yaşındaki Baloğlu'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

ESKİ KOMŞULARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ANLATTI

Öte yandan Kasımpaşa'daki eski komşuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Alman Bild gazetesine anlattı.

Bild gazetesinin "Erdoğan, Türk Cumhurbaşkanı'nın yükselişi bu evde başladı" başlığıyla verdiği haberde, eski komşularının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışıklıklarına yer verildi.

Eski komşularının Erdoğan hakkında konuştuklarında nadiren ona Cumhurbaşkanı dedikleri, Cumhurbaşkanı'nı "Tayyip Ağabey" diye andıkları aktarılan haberde, Kasımpaşa'nın her yerinde Erdoğan'ı gösteren afiş ve bayraklar bulunduğuna, semtteki stadın da onun ismini taşıdığına işaret edildi.

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