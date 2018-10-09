TRT’de 54.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu canlı izle takip et Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu izle

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu TRT’de 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu canlı izle! Milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için heyecan dorukta! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu canlı izleme yolları araştırılıyor. Bu yıl 54. kez düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Konya'dan start alacak. Bu yıl World Tur kapsamında ikinci, toplamda da 54. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarışının startı ilk kez Konya'dan verilecek. 09-14 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak ve 6 etaptan oluşan 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun (TUR OF TURKEY 2018) etapları ise şöyle: 1. etap: Konya-Konya 2. etap: Antalya-Fethiye 3. etap: Fethiye-Marmaris 4. etap: Marmaris-Selçuk (Meryem Ana) 5. etap: Selçuk-Manisa 6. etap: Bursa-İstanbul 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 1. Konya – Konya 2. Alanya - Antalya 3. Fethiye - Marmaris – İSTANBUL olarak rotası belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, bu yıl 54. organizasyonu ile Konya'da start alacak. Toplam 6 gün sürecek olan etaplarda, sporcular 952 kilometre mesafe katedecek. Milli Takımımızın da yer alacağı parkurlarda, onlarca ülkeden birçok takım yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 9 Ekim Salı günü saat 11.55 itibariyle TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Konya'dan Start Aldı

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda canlı olarak izlenecek?

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun (TBF) 1963 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye’nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 54’üncü kez start start alacak.

2017 yılında dünyanın en önemli yarış kategorisi olan ‘UCI World Tour’ kapsamına alınan yarış, 09-14 Ekim 2018 tarihleri arasında arasında 6 etaplı olarak gerçekleşecek. TUR 2018, bu yıl iki büyü değişiklik barındırıyor. Dört kıtadan dünyanın en önemli 20 bisiklet takımına mensup yıldız bisikletçileri ve Türk Milli Takımı’nı buluşturacak organizasyon, bu kez huzurun ve hoşgörünün olduğu kadar ülkemizde ‘bisikletin de başkenti’ olan Konya’dan start alacak.

Selçuklu medeniyetinin üzerinde yükseldiği bu eşsiz coğrafyadan başlayacak TUR, daha sonra turkuvaz renkli Akdeniz ve Ege sahillerine inecek. 2’nci etap Alanya-Antalya, 3’üncü etap Fethiye - Marmaris arasında yaşanacak. Marmaris-Selçuk arasındaki 4’üncü etap, Meryem Ana Evi’nin yer aldığı Bülbül Dağı tırmanışıyla son bulacak. Selçuk’tan başlayacak 5’inc Etap ise Manisa’da tamamlanacak.

Ardından bu yılki turun diğer büyük sürprizi gelecek. Son etap, Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’dan start alacak ve üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’daki büyük finişle, yaklaşık 950 km’lik dev yarış noktalanacak.

TOPLAM 6 GÜN SÜRECEK

TUR, bu sene yine dünyaca ünlü sporcular ve takımların üst düzey mücadelesine ev sahipliği yapacak. UCI World Tour kapsamındaki yarışta birçok pro-takım ve ünlü bisikletçi boy gösterecek. Yenilenen rotasında farklı deneyimlerle 6 gün sürecek zorlu mücadeleyi zirvede tamamlayacak takım ve klasman lideri bisikletçiler, üzeri Selçuklu yıldızı motifleriyle bezeli özel kupanın da sahibi olacak.

Ülke tanıtımı açısından büyük bir öneme sahip organizasyon, naklen ve banttan yayınlarla 160’tan fazla ülkede izlenebilecek. Her geçen yıl daha fazla izleyici kitlesini hedefleyen ‘Tour of Turkey’, 2017’de toplam 284 saatlik yayınla beş kıtada 484 milyondan fazla haneye ulaşmıştı.

YILDIZ SPRİNTERLER YARIŞTA

Geçtiğimiz yıllarda Mark Cavendish, Andre Greipel, Alessandro Petacchi, Adam Hansen, Sacha Modolo gibi dünyaca ünlü yıldız bisikletçilerin pedal bastığı turu 2017’de UAE Emirates takımından İtalyan Diego Ulissi kazanmıştı.

2018’de mücadele edecek isimler arasında UAE Emirates Takımından Diego Ulissi’ye ek olarak 2015 galibi Kristijan Durasek, iki Tour de France, dört Giro etap galibiyetiyle Quick-Step Floors takımından Kolombiyalı sprinter Fernando Gaviria, Trek-Segafredo takımından Paris-Roubaix galibi Alman sprinter John Degenkolb, 2017 turunda dört etap alan Bora-Hansgrohe takımından İrlandalı sprinter Sam Benett da yer alıyor. 2011 Avrupa Pist Bisikleti şampiyonumuz başarılı sprinter Ahmet Örken, Türkiye şampiyonumuz Onur Balkan da milli takımımızda pedal basacak.

TUR HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Marmara Turu adıyla başlayan ve ardından 1965’te uluslar arası statü kazanan yarış, 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı makamı himayesine alındı. 2006’dan itibaren Uluslar arası Bisiklet Birliği UCI tarafından 2.2 yarışma kategorisine alınan yarış, 2008 yılında 2.1 kategorisine yükseldi. Dünya çapında büyük ilgiyle takip edilmeye başlanan ve hızla büyüyen organizasyon, 2010 yılında ünlü takım ve sporcuların da katılımıyla 2.HC kategorisine alındı. Sonraki yıllarda kalite ve organizasyon olarak kendisini tüm dünyaya kanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2017 yılından itibaren bisikletin en üst düzey kategorisi olan ‘World Tour’ (PRO) kapsamına kabul edildi.

SON 10 YILDA KAZANANLAR

2008: David Garcia Dapena (İspanya), 2009: Daryl Impey (Güney Afrika), 2010: Giovanni Visconti (İtalya), 2011: Alexander Efemkin (Rusya), 2012: Alexandr Dyachenko, (Kazakistan), 2013: Natnael Berhane (Eritre), 2014: Adam Yates (Büyük Britanya), 2015: Kristijan Durasek (Hırvatistan), 2016: Jose Goncalves (Portekiz), 2017: Diego Ulissi (İtalya).

HANGİ MAYO NE ANLAM TAŞIYOR?

Tour Of Turkey'de dört farklı renkte mayo ile şampiyonlar belirlenir.

TURKUAZ: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unda Genel klasman lideri tarafından giyilen mayodur.

KIRMIZI: Dağ etaplarında ve tırmanma kapılarında toplanan puanlarla en iyi tırmanışçılar tarafından giyilir.

YEŞİL: Sprinter etapları ve sprint kapılarında toplanan puanlarla en iyi sprinter bisikletçisi giyer.

BEYAZ: Her etap sonunda puan kapılarında en fazla puan toplayan bisikletçi giyer. Tour Of Turkey'de bu mayoya ‘Türkiye Güzellikleri’ adı verilmiştir.

TUR ETAPLARI

09 EKİM (1.etap):

Konya – Konya (150 km)

10 EKİM (2.etap):

Alanya – Antalya (154.1 km)

11 EKİM (3.etap):

Fethiye – Marmaris (137.2 km)

12 EKİM (4.etap):

Marmaris – Selçuk (206.9 km)

13 EKİM (5.etap):

Selçuk – Manisa (137.3 km)

14 EKİM (6.etap):

Bursa – İstanbul (166.7 km)

TOPLAM MESAFE: 952.2 km

KATILACAK OLAN TAKIMLAR

EV SAHİBİ TAKIM

Türk Milli Takımı

Astana Pro Team (Kazakistan)

UAE Team Emirates (BAE)

Bahrain-Merida (Bahreyn)

BMC Racing Team (İsviçre)

Bora-Hansgrohe (Almanya)

Quick-Step Floors (Belçika)

Team Katusha Alpecin (İsviçre)

Team Sunweb (Almanya)

Trek-Segafredo (ABD)

KITA TAKIMLARI

Burgos-BH (İspanya)

Caja Rural-Seguros RGA (İspanya)

CCC Sprandi Polkowice (Polonya)

Delko Marseille Provence KTM (Fransa)

Euskadi Basque Country-Murias (İspanya)

Gazprom-Rusvelo (Rusya)

Manzana Postobon Team (Kolombiya)

Sport Vlaanderen Baloise (Belçika)

WB Aqua Protect Veranclassic (Belçika)

Wilier Triestina-Selle Italia (İtalya)

BİSİKLET TURU KAÇ GÜN SÜRECEK?

TUR, bu sene yine dünyaca ünlü sporcular ve takımların üst düzey mücadelesine ev sahipliği yapacak. UCI World Tour kapsamındaki yarışta birçok pro-takım ve ünlü bisikletçi boy gösterecek. Yenilenen rotasında farklı deneyimlerle 6 gün sürecek zorlu mücadeleyi zirvede tamamlayacak takım ve klasman lideri bisikletçiler, üzeri Selçuklu yıldızı motifleriyle bezeli özel kupanın da sahibi olacak.

Ülke tanıtımı açısından büyük bir öneme sahip organizasyon, naklen ve banttan yayınlarla 160'tan fazla ülkede izlenebilecek. Her geçen yıl daha fazla izleyici kitlesini hedefleyen ‘Tour of Turkey', 2017'de toplam 284 saatlik yayınla beş kıtada 484 milyondan fazla haneye ulaşmıştı.

SON 10 YILDA KAZANANLAR

2008: David Garcia Dapena (İspanya), 2009: Daryl Impey (Güney Afrika), 2010: Giovanni Visconti (İtalya), 2011: Alexander Efemkin (Rusya), 2012: Alexandr Dyachenko, (Kazakistan), 2013: Natnael Berhane (Eritre), 2014: Adam Yates (Büyük Britanya), 2015: Kristijan Durasek (Hırvatistan), 2016: Jose Goncalves (Portekiz), 2017: Diego Ulissi (İtalya).