18 Şubat 2020 Salı 15:48 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:48

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışı, 20 Şubat Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin açılış tarihinin belli olması ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi nerede? Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ne zaman açılacak? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜTÜPHANESİ NEREDE?

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin arazisinde inşa edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışı, 20 Şubat Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla yapılacak.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak açılış töreni için yaklaşık 40 kişilik bir ekibin çalıştığını söyleyen Karakurt, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türk Dünyası Topluluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'ndan 220 sanatçının açılışta sahne alacağını belirtti.

Açılışa, Türkiye'ye büyük eserler kazandıran sanatçıların da arasında bulunduğu yaklaşık 2 bin konuğun davet edildiğini bildiren Orhan Karakurt, yabancı misyon şefleri ve vatandaşların katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hizmete gireceğini kaydetti.

Tüm teknik altyapının Millet Kongre ve Kültür Merkezinin kendi imkanlarıyla hazırlandığına işaret eden Karakurt, 150 metrekarelik bir sahne ve 400 metrekarelik bir podyum kurulduğunu, konuşmaların ve çeşitli görsellerin katılımcılara yansıtılması için 150 metrelik LED ekran kullanılacağını söyledi. Kütüphanenin tanıtımı için 7 dakikalık bir video hazırlandığını belirten Karakurt, ayrıca açılış sırasında Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesaplarında paylaşılmak üzere de bir kısa film yapıldığını ifade etti.

Davetlilerin, açılış törenin ardından Millet Kütüphanesi'ne geçeceğini anlatan Karakurt, havanın müsait olması durumunda kurdele kesim törenini bina önünde gerçekleştireceklerini söyledi.

4 MİLYON BASILI ESER BULUNUYOR

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'nun AA muhabirine verdiği bilgiye göre, inşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

KÜTÜPHANEYE NASIL GİRİLECEK?

Kütüphaneyi kullanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, e-Devlet üzerinden üye olabilecek, yeni kimlik kartlarıyla giriş yapabilecek. Eski kimlik sahipleri ise kütüphaneye, kapıda alacakları geçici kart ile girebilecek. Yabancı uyruklular ise pasaportları karşılığında verilecek geçici giriş kartlarıyla kütüphane hizmetlerinden faydalanabilecek.