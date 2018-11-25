Cyber Monday ne zaman 2018 Cyber Monday (Siber Pazartesi) nedir indirimleri nelerdir? Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Cyber Monday 2018 için geri sayım başladı. Peki Cyber Monday indirimli mağazaları hangileri olacak? Cyber Monday (Siber Pazartesi), Black Friday'ın dijital versiyonu olarak tanımlanıyor. Cyber Monday sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek dijital satış rakamına ulaşıldı; tam 3,45 milyar dolar. 2016 yılında Adobe Digital'ın açıkladığı verilere göre ortaya çıkan bu rakam Cyber Monday gücünü anlatıyor. İşte Cyber Monday için merak edilen soruların yanıtları haberimizin ayrıntılarında yer almaktadır. Cyber Monday her yıl olduğu gibi Black Friday'i takip eden Pazartesi gerçekleşecek. Yani bu yıl 26 Kasım Pazartesi (bugün) gününe denk geliyor.

CYBER MONDAY 2018 NE ZAMAN?

Cyber Monday her yıl olduğu gibi Black Friday'i takip eden Pazartesi gerçekleşecek. Yani bu yıl 26 Kasım 2018 Pazartesi gününe denk geliyor.

CYBER MONDAY NE ZAMAN BAŞLADI? NEDEN KUTLANIR?

Bu alışkanlık, 2005 yılında bir e-ticaret sitesi tarafından 2005 yılında İnternet'te icat edildi ve birçok diğer online mağazada hızla yaygınlaştı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç yıl boyunca, Ulusal Perakende Federasyonu'nun sponsorluğunda önemli bir ticari etkinlik haline geldi; burada perakendeciler Müşterilere çevrimiçi teklif promosyonları. Bu olay, Black Friday ile birlikte, ABD tüketici harcamalarının kapasitesi ve yatkınlığı hakkında geçerli bir istatistiksel göstergedir ve böylece finansal analistler, ABD ve uluslararası borsalar tarafından yakından takip edilmektedir. Siber Pazartesi terimi, Ulusal Perakende Federasyonu'nun Mağaza Organizasyon bölümü tarafından oluşturuldu ve 2005 yılında ilk kez kullanıldı.

Cyber ​​Pazartesi , ABD'de Şükran Günü tatili sonrası Pazartesi için bir pazarlama dönemi. "Cyber ​​Monday" terimi pazarlama şirketleri tarafından insanları çevrimiçi alışveriş yapmak için ikna etmek için yaratılmıştır. Terim Ellen Davis ve Scott Silverman tarafından ortaya çıkarıldı ve 28 Kasım 2005 tarihinde Shop.org'un "Yılın En Büyük Online Alışveriş Günlerinden Birinin Çabuk Olmasını Siber Pazartesi" başlıklı bir basın bülteninde yer aldı.

2015'te Cyber ​​Pazartesi çevrimiçi satışlar, 2014'teki 2.65 milyar dolarla karşılaştırıldığında 2.98 milyar rekor seviyesine çıktı. Ancak, ortalama sipariş değeri 128 dolardı ve 2014'teki 160 dolardan hafifçe geriledi. Siber Pazartesi, Black Friday'ye çevrimiçi eşdeğer hale geldi ve daha küçük perakende web sitelerinin daha büyük zincirlerle rekabet etmesini sağlayacak bir yol sunuyor. Kuruluşundan bu yana, dünya genelindeki çevrimiçi perakendeciler tarafından kullanılan uluslararası bir pazarlama terimi haline geldi.

CYBER MONDAY NEDİR?

İşte Cyber Monday ve online alışverişte güvenliğinizi sağlamak için bilmeniz gereken her şey...

1- Web sitesinin bilgilerinizi koruyabilecek güvenlik seviyesine sahip olduğundan emin olun. Bu özelliğe sahip olan sitenin üst kısmında bir kilit logosu göreceksiniz. Bu logo sitenin kredi kartı bilgilerinizi hacker'lardan koruyabilecek donanıma sahip olduğunu gösteriyor.

2- Kullandığınız Safari, Crome ya da Explorer'ın son sürümlerden biri olduğundan emin olun.

3-Olası online hırsızlığın önüne geçmek için sanal kart kullanın.

4- Kredi kartınızdan harcama yaptığınızda bunun e-mail ya da SMS yoluyla size bildirim olarak gelmesini sağlayın. Bu yöntemle yapmadığınız harcamaları anında öğrenebilir ve en kısa sürede bankanızla bağlantıya geçebilirsiniz.

5- En son güncellemelerden birine sahip olan bir anti virüs programı kullanın.

6- Çift aşamalı güvenlik sistemi kullanın (Ödeme yapmadan önce telefonunuza veya e-mail adresinize onaylama opsiyonu gelmesini sağlayın)

7- Sadece App Store ya da Google Play'den indirdiğiniz, güvendiğiniz uygulamalar üzerinden alışveriş yapın.

8- Hacker'ların akılına gelmeyecek (tahmin edilmesi kolay olmayan) bir şifre belirleyin Unutmayın bu yılın en popüler şifresi de geçen yıl olduğu gibi 123456 oldu. Bu hacker'ların sizin hesabınızı ele geçirmeden önce ilk deneyeceği şifre olacak!

İndirimli alışveriş çılgınlığı ‘Siber Pazartesi’ ile devam edecek…

Amerika Birleşik Devletleri’nin alışveriş gelenekleri bu yıl tüm dünyaya sıçradı. Yüzde 80’i aşan indirimlere ev sahipliği yapan Kara Cuma’da mağazalar müşteri akınına uğrarken, Siber Pazartesi ise benzer indirimleri e-ticaret sitelerine getiriyor.

Her yıl kasım ayının dördünce perşembe günü Şükran Günü’nü kutlayan Amerikalılar, ardından Kara Cuma ve Siber Pazartesi olmak üzere birbirini takip eden büyük indirimlerle alışveriş yapıyorlar.

Kara Cuma, milyonlarca insanın indirimli satış yapan mağazalara akın etmesini sağlarken, Siber Pazartesi ise benzer indirimlerin e-ticaret sitelerinde uygulandığı bir gelenek.

Bu yıl tüm dünyayı kasıp kavuran Kara Cuma çılgınlığı, anavatanında 115 milyon Amerikalının indirimli ürün satın almasıyla tamamlandı. ABD Ulusal Perakendeciler Birliği’ne göre, bu tarihte e-ticaret sitelerinin ziyaretçileri de yüzde 65 arttı.

En çok satın alınan ürünler ise akıllı telefon, televizyon ve oyun konsolu olarak sıralanırken, Kara Cuma satışlarının bu yıl yüzde 16 artışla 5 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.