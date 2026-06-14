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Yaşam

D100'de feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı: Yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin refüje çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

IHA14 Haziran 2026 Pazar 09:05 - Güncelleme:
D100'de feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı: Yaralılar var
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Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çevlik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DMA 929 plakalı Toyota marka otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Sürüklenen otomobil demir bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi. Kazada araçta bulunan N.O. ve A.O. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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