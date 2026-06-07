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Yaşam

Dağlarda kar, plajda deniz keyfi: Ekipler yolları açarak güvenli ulaşım sağlıyor

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Karabul Yaylası'nın yollarında, haziran ayı olmasına rağmen karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Yaylalarda iş makineleri yolları açmak için çalışırken kent sakinleri ve turistler Antalya'nın sahillerine akın etti.

AA7 Haziran 2026 Pazar 14:47 - Güncelleme:
Dağlarda kar, plajda deniz keyfi: Ekipler yolları açarak güvenli ulaşım sağlıyor
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolları açarak güvenli ulaşımı sağlıyor.

Yaklaşık 2 bin 600 metre rakımdaki Karabul-Susambeli yolunda yürütülen çalışmalar kapsamında 60 kilometrelik bölüm ulaşıma açılırken, kapalı olan 10 kilometrelik bölümün de bir hafta içinde açılması planlanıyor.

Karabul Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Öztürk, yaklaşık bir aydır sürdürülen çalışmalardan memnun olduğunu belirtti.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 metreye ulaştığını aktaran Öztürk, "Bu yolların açılması başta bölgede yaylacılık, arıcılık ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız için oldukça önemli. Ekipler çevre yollarla birlikte 60 kilometrelik yolu sağ olsunlar ulaşıma açtılar." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Antalya sahillerinde 30 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen karla mücadeleye şahit olduklarını belirtti.

  • karabul yaylası
  • karla mücadele
  • antalya sahilleri

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