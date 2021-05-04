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Yaşam

Dağlık arazide koyun otlatma yeri nedeniyle çıkan kavgada 17 yaşındaki oğlunu öldürdü

Konya'da Hüseyin K. (50), dağlık arazide koyun otlatma yeri nedeniyle çıkan kavgada Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı'yı (17) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

DHA04 Mayıs 2021 Salı 16:29 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 16:29
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Olay, saat 11.30 sıralarında, merkez Meram ilçesinde, eskiden köy statüsünde olan Evliyatekke Mahallesi'nde meydana geldi.

Aynı mahallede oturan ve aralarında husumet bulunan Hüseyin K. ve Hüseyin Kayabaşı, koyun otlattıkları dağlık arazide karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Koyun otlatma yeri nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K., av tüfeğiyle Hüseyin Kayabaşı ve oğlu Osman Kayabaşı'ya ateş açtı.

Baba ve oğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin K. de olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Osman Kayabaşı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta hayatını kaybetti.

Hüseyin K., kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

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