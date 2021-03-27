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Yaşam

Dalgıçlar adada yaşayan engelli oğlak için seferber oldu

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Büyükada kıyılarında dalış yapan dalgıçlar, karada yürüyemediğini gördükleri engelli oğlak için seferber oldu.

AA27 Mart 2021 Cumartesi 11:03 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 11:03
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İlçedeki bir dalış okuluna bağlı sporcular, dalış antrenmanı yaptıkları sırada Büyükada'ya bırakılmış sahipsiz keçi sürüsü içinde bir oğlağın yürüyemediğini fark etti.

Oğlağın durumunu merak ederek adaya çıkan dalgıçlar, ön ayaklarının çarpık olduğunu gördükleri hayvanı bota alarak Karaburun Dalış Merkezine götürdü.

Karaburun Belediyesi Veteriner Hekimi Lügen Tektepe, muayene ettiği keçinin anomaliyle dünyaya geldiğini, yeteri kadar anne sütü alamadığını söyledi.

Tektepe, "Hayvanın kurtulması için elimizden geleni yapacağız. Vitamin takviyeleri ve fizik tedaviyle bakımını gerçekleştireceğiz. Sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz." dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan da oğlağın tedavisinin ardından sahiplendirilmesi için çalışma yapacaklarını kaydetti.

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