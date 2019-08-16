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Damat Bayıldı ne zaman başlayacak? Damat Bayıldı yarışması formatı ne?

Damat Bayıldı ne zaman başlayacak? Damat Bayıldı yarışması formatı ne? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Onur Büyüktopçu’nun eğlenceli sunumu ile ekranlara gelecek olan Damat Bayıldı yarışması çok yakında Show TV’de izleyici ile buluşacak. Yapımcılığını DNCC Medya’nın yaptığı Damat Bayıldı yarışmasında hem kahkaha hem de rekabet bir arada olacak. Damat Bayıldı yarışmasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Show TV ekranlarında yepyeni bir yarışma başlıyor. Damat Bayıldı ne zaman başlayacak? Damat Bayıldı yarışması formatı ne? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Yapımcılığını DNCC Medya’nın yaptığı Damat Bayıldı gündüz ekranının en çok izlenen yapımı olmaya aday olarak izleyici ile buluşacak. Kaynanaların yemek konusundaki engin tecrübeleri mi yoksa gelinlerin el becerileri mi kazanacak? Hem kahkaha hem de rekabetin yaşanacağı Damat Bayıldı yarışması hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
DAMAT BAYILDI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
Gündüz ekranının en çok izlenen yapımı olmaya aday olarak ekranlara gelecek olan Damat Bayıldı yarışmasının ilk bölümü 26 Ağustos'ta izleyici karşıısna çıkacak. 
 

 
DAMAT BAYILDI YARIŞMASI FORMATI NE?
Yapımcılığını DNCC Medya’nın yaptığı “Damat Bayıldı” gündüz ekranının en çok izlenen yapımı olmaya aday! Onur Büyüktopçu’nun muhteşem sunumuyla Show TV’de ekrana gelecek programda ünlü sunucu hem aile arasındaki dengeleri sağlamaya çalışacak, hem de yemekler yapılırken sorduğu sorularla yarışmacılara ter döktürecek! Adaletsiz puanlama yapan yarışmacıların korkulu rüyası olmaya devam edecek olan Büyüktopçu, vereceği adil puanlarla da adaletin stüdyodaki temsilcisi olacak!
 
Kaynanaların yemek konusundaki engin tecrübeleri mi yoksa gelinlerin el becerileri mi kazanacak? Damatlar annelerinin yemeklerine mi yoksa eşlerinin yemeklerine mi bayılacak? “Damat Bayıldı”da tempo asla düşmeyecek ve bu çekişme zaman zaman gergin bir hal alırken zaman zaman ekran başındaki herkesi güldürecek!
 

Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

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