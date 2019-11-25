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Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser kimdir?

Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser kimdir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sihirli Annem dizisinde popülerliği yakaladıktan sonra uzun bir süre ekranlarda gözükmeyen Damla Ersubaşı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Damla Ersubaşı ve eşi Mustafa Can Keser hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser kimdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe’yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.  
 
DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 
Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe’yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. "Her Halimle Sev Beni" dizisinde Zeynep, 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı.
 
 
Damla Ersubaşı bir dönem “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.
 
2016 yılının son günlerinde iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Bir kız çocuğu olan ve ikincisini bekleyen Damla Ersubaşı, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.
 
DAMLA ERSUBAŞI EŞİ MUSTAFA CAN KESER KİMDİR? 
Mustafa Can Keser Ortaköy’de bulunan bir gece kulübü’nün CEO’su olarak iş hayatını sürdürüyor. 
 

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