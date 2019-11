Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser kimdir? Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser kimdir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sihirli Annem dizisinde popülerliği yakaladıktan sonra uzun bir süre ekranlarda gözükmeyen Damla Ersubaşı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Damla Ersubaşı ve eşi Mustafa Can Keser hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..