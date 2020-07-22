22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:25 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:25

MasterChef 2020 yarışması için seçmeler başladı. Her bölümü izleyenlere keyifli anlar yaşatan yemek yarışması MasterChef’in yeni bölümleri yayınlanmaya devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın jüri üyelerinden olan Danilo Zanna Türk bir kadınla evli. Danilo Zanna'nın eşi hakkında bazı bilgiler merak ediliyor. Son olarak MasterChef yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliği artan İtalyan Şef, "Danilo Zanna ile İtalyan İşi Komedi" adlı tek kişilik gösteriye de imza attı. Peki MasterChef Danilo’nun eşi kimdir, Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Danilo Zanna kimdir, nereli? İşte detaylar...

DANİLO ZANNA EŞİ KİM?

Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenen Danilo Zanna çiftinin 2013 doğumlu Zeno Tibet adında bir çocukları var. Tuğçe Demirbilek, 1981 yılında Giresun’da doğdu. Baba tarafından Giresunlu olduğu ifade edilen Tuğçe Demirbilek’in Giresun’un hangi ilçesinde doğduğuyla ilgili ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. İstanbul’da Danilo Zanna ile tanışan ve 2012 yılında evlenen Tuğçe Demirbilek, 1 yıl sonra oğulları Zeno Tibet’i dünyaya getirdi.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

İtalyan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye’de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi.

Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı. Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerin içerisinde yer aldı.

“Bir İtalyan, bir Hollandalı… 20 şehir, 20 farklı AB projesi” sloganıyla yola çıkan Avrupa’dan Anadolu’ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye’nin farklı illerini gezdi.