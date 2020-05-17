Danimarka'da 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasına ne dökülür? İşte Kim Milyoner Olmak İster'dek Danimarka sorusunun cevabı

17 Mayıs 2020 Pazar 17:46 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 17:46

Kim Milyoner Olmak İster'de Danimarka sorusu yarışmaya damga vurdu! ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında bu akşam sorulan Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasına ne dökülür? Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasına ne dökülür? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında seyirciyi meraklandıran 'Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasına ne dökülür?' sorusunun cevabı haberimizde

Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasına ne dökülür?

A) Karabiber

B) Elma Kabuğu

C) Tuz

D) Balık Yağı

Cevap: A) Karabiber