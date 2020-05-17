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Yaşam

Danimarka'da 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasına ne dökülür? İşte Kim Milyoner Olmak İster'dek Danimarka sorusunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında Danimarka sorusu izleyicileri meraklandırdı. Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümünde sorulan Danimarka sorusu ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasına ne dökülür? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. İşte Danimarka'nın ilginç adeti

17 Mayıs 2020 Pazar  17:46 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 17:46
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Kim Milyoner Olmak İster'de Danimarka sorusu yarışmaya damga vurdu! ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında bu akşam sorulan Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasına ne dökülür? Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasına ne dökülür? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. 

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında seyirciyi meraklandıran 'Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasına ne dökülür?' sorusunun cevabı haberimizde

Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasına ne dökülür?

A) Karabiber

B) Elma Kabuğu

C) Tuz

D) Balık Yağı

Cevap: A) Karabiber

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