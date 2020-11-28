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Yaşam

Danimarka'da kediler itlaf edildi

Danimarka'da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 23:56 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:56
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Danimarka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rastlanan bazı kedilerin de itlaf edildiği açıklandı.

Dagbladet Holstebro-Struer gazetesinin haberine göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI), geçtiğimiz günlerde itlafına başlanan vizonların bulunduğu 7 vizon çiftliğindeki 33 kediye Kovid-19 testi yaptı. İki çiftlikteki kedilerin 12’sinde virüse rastladı ve bazı kediler itlaf edildi.

Kedi hakları derneği Kattens Vaern Direktörü Lone Nielsen, kedilerin itlaf edilmesinde Enstitüye yardım ettiklerini doğruladı. Nielsen, kaç kedinin itlaf edildiği konusunda bilgi vermedi.

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