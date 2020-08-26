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Yaşam

Datça'da batan teknedeki 19 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında batan teknedeki 19 kişi kurtarıldı.

AA26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:27 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:27
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Datça açıkları 45 deniz mili güneybatısında göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ihbarının alınması üzerine, bölgede bulunan gemilere acil yardım çağrısı yapıldığı belirtildi.

Olay yerine 3 sahil güvenlik botunun sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde acil yardım çağrısıyla düzensiz göçmenleri üzerine alan bir ticari gemideki 18 düzensiz göçmen ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk, sahil güvenlik botlarına alınarak Bodrum Limanı'na intikal ettirilmiştir."

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