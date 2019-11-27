Dayı filmi ne zaman vizyona girecek? Dayı filmi konusu nedir? Dayı filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Serdar Özdemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu Dayı filmi için geri sayım başladı. Dayı filmi fragmanı yayınlandı. 2020 yılında izleyici ile buluşması beklenen Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi yayınlanan fragmanı ile merak uyandırmayı başardı. Dayı filminde Ufuk Bayraktar baş rolde yer alıyor. Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin, gerçek bir hayattan esinlenildiği tahmin ediliyor. Dayı filmine dair tüm detaylar haberimizde..

DAYI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dayı filmi 2020 yılında vizyona girecek. "Bir adamın hikayesi" sloganıyla fragmanı yayınlanan Dayı'nın gerçek bir hayattan esinleşmiş olduğu düşünüyor.

DAYI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dayı filminin konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili henüz detaylar paylaşılmadı. "Bir Adamın Hikayesi" sloganı ile duyurulan Dayı filminde Ufuk Bayraktar baş rolde yer alıyor.