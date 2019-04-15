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Dedikoduya inanan İran’daki binlerce mülteci Van, Hakkari ve Ağrı sınırlarına yığıldı

Kaçakçılar sosyal medyadan “Yunanistan 15 bin göçmen alacak” yalanını yaydı. Söylentiye inanan İran’daki binlerce mülteci Van, Hakkari ve Ağrı sınırlarına yığıldı, polis alarma geçti.

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Yunanistan'ın sınırlardan 15 bin mültecinin geçişine izin vereceği şeklindeki sosyal medya paylaşımları üzerine geçen hafta bine yakın göçmen Edirne’ye akın etmişti. Kaçakçılık çetesinin yaydığı belirlenen dedikodu bu kez de doğu illerinde yığılmaya neden oldu. Akşam'ın haberine göre, İran'dan yurda kaçak yollarla giren göçmenlerin batı illerine götürüleceği bilgisi üzerine Van polisi, şüpheli adreslere baskın düzenledi. Polis ve jandarmanın ortak operasyonundan bin 200 düzensiz göçmen yakalandı. Van, Hakkari ve Ağrı sınırında güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. 

KİŞİ BAŞINA 1500 DOLAR

İnsan kaçakçılığı yapan şebekenin dedikoduyla kandırdığı göçmenlerden kişi başı 1000-1500 dolar aldığı ve bu sayede milyonlarca liralık vurgun yaptıkları belirlendi.
 
UMUDA YOLCULUĞA KÖPEĞİYLE ÇIKTI
 
Aydın Didim’de şişme lastik botla Yunanistan’a kaçmaya çalışan Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 18 düzensiz göçmenle Dacshund cinsi bir köpek Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
 
 
Düzensiz göçmenden 15’inin çocuk olduğu öğrenildi. Çoğunluğu Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezleri’ne teslim edildi.
 
LASTİK BOTTA 41 MÜLTECİ 
 
Muğla Bodrum’da önceki gün Sahil Güvenlik ekipleri Yalıkavak açıklarında bir lastik botu durdurdu. Yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışan bottaki 12 Suriye, 27 Filistin ve 2 Mısır uyruklu mülteci İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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