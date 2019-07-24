Define ararken dinamit patlamasıyla bacağı parçalandı
DÜZCE´nin Kaynaşlı ilçesinde dağlık alanda define arayan Murat A.´nın yanında dinamit patladı. Murat A.´nın sağ ayağı parçalandı.
- DHA
Olay, dün Kaynaşlı Muratbey köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda define arayan Murat A., kazı yaptı. Kuyuyu derinleştirmek isteyen Murat A., dinamitleri hazırlarken patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle Murat A.´nın sağ bacağı parçalandı. Murat A.´nın yardım istemesi üzerine 112 Acil ekipleri ulaşımının olmaması üzerine Düzce´de sel afeti nedeniyle bulunan helikopterlerden destek istendi. Jandarma Genel Komutanlığı´na ait helikoptere binen sağlık ekipleri Murat A.´nın yakınında bulunan bir bölgeye iniş yaptı. Murat A. helikoptere alınarak Düzce 18 Temmuz Stadı´na götürüldü. Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Murat A. tedavi altına alındı.
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