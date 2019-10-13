Defnedildikten 7 saat sonra evine döndü 

Endonezya’nın Doğu Cava bölgesindeki Gesikan köyünde bir adam, toprağa verildikten 7 saat sonra evine döndü.Motosikletle kaza yapan adamın üzerinde kimliği yoktu. Cesedi ise tanınmayacak haldeydi. Polis, motosikletin plakasından sahibinin 40 yaşındaki Sunarto adında bir adam olduğunu tespit etti. Böylelikle ölenin Sunatro olduğuna karar verildi. Polis, Sunarto’nun ailesini kaza hakkında bilgilendirdikten sonra cesedi ailesine teslim etti.

CESEDİ TANINMAYACAK HALDEYDİ

Ailesi ağır yaralardan olayı Sunarto’yu tam olarak teşhis edemedi.Ancak cenaze toprağa verildikten 7 saat sonra Sunatro, eve geldi. Sunarto, gömülen kişinin kendisi olmadığını ve Semanding bölgesindeki bir Jarum köyünün sakini olan Wariim adında bir adam olduğunu söyledi. Sunatro’nun bir süre önce Variim adındaki bir tanıdığından borç para aldığı, karşılığında da motosikletini rehin bıraktığı ortaya çıktı. Ölenin de Variim olduğu düşünülüyor. Variim’in ailesi, cesedi mezardan çıkarmakta lüzum görmedi, sadece mezar taşındaki ismini değiştirdi.