24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Defnedildikten 7 saat sonra evine döndü 

Endonezya’da motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında öldüğü sanılan bir adam, cenazesinin defnedilmesinden yedi saat sonra ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Endonezya’nın Doğu Cava bölgesindeki Gesikan köyünde bir adam, toprağa verildikten 7 saat sonra evine döndü.Motosikletle kaza yapan adamın üzerinde kimliği yoktu. Cesedi ise tanınmayacak haldeydi. Polis, motosikletin plakasından sahibinin 40 yaşındaki Sunarto adında bir adam olduğunu tespit etti. Böylelikle ölenin Sunatro olduğuna karar verildi. Polis, Sunarto’nun ailesini kaza hakkında bilgilendirdikten sonra cesedi ailesine teslim etti. 

CESEDİ TANINMAYACAK HALDEYDİ

Ailesi ağır yaralardan olayı Sunarto’yu tam olarak teşhis edemedi.Ancak cenaze toprağa verildikten 7 saat sonra Sunatro, eve geldi. Sunarto, gömülen kişinin kendisi olmadığını ve Semanding bölgesindeki bir Jarum köyünün sakini olan Wariim adında bir adam olduğunu söyledi. Sunatro’nun bir süre önce Variim adındaki bir tanıdığından borç para aldığı, karşılığında da motosikletini rehin bıraktığı ortaya çıktı. Ölenin de Variim olduğu düşünülüyor. Variim’in ailesi, cesedi mezardan çıkarmakta lüzum görmedi, sadece mezar taşındaki ismini değiştirdi.

Resulayn’da çarpıcı görüntü! Teröristler bir bir yakalanıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Johnson ile telefonla görüştü

Başkan Erdoğan, Johnson ile telefonla görüştü

Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerini reddettiler

Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerini reddettiler

Şehidin kask kamerası 5 ay sonra bulundu

Şehidin kask kamerası 5 ay sonra bulundu

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk asker şehidi son yolculuğa uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk asker şehidi son yolculuğa uğurlandı

2 çocuk 310 milyon yıllık ayak izi buldu

2 çocuk 310 milyon yıllık ayak izi buldu

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

PKK yandaşlarına izin vermediler

PKK yandaşlarına izin vermediler

SP Belediye Meclis üyesi terör örgütü propagandasından tutuklandı

SP Belediye Meclis üyesi terör örgütü propagandasından tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Hisar-A´da seri üretime geçiliyor

Hisar-A´da seri üretime geçiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA