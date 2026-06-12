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  • Dehşet kazanın ardından aşk acısı çıktı: 7 kişiyi yaralayan şoförün ifadesi pes dedirtti
Yaşam

Dehşet kazanın ardından aşk acısı çıktı: 7 kişiyi yaralayan şoförün ifadesi pes dedirtti

Adana'da direksiyon başında uyuyarak dolmuşun polis okulu duvarına çarpmasına ve 7 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü M.Ö., saklandığı akrabasının evinde yakalanırken; ifadesinde bir gece önce kız arkadaşıyla sorun yaşadığı için uykusuz olduğunu ve güneş yüzüne vurunca mayıştığını iddia eden zanlıya 70 bin lira para cezası uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

IHA12 Haziran 2026 Cuma 10:31 - Güncelleme:
Dehşet kazanın ardından aşk acısı çıktı: 7 kişiyi yaralayan şoförün ifadesi pes dedirtti
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Kaza, önceki gün merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. M.Ö.'nün (27) kullandığı 01 M 0433 plakalı dolmuş, polis okulu duvarına çarptı. Kazada dolmuştaki 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücü M.Ö. olay yerini terk edip kaçtı. Yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı anbean araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün direksiyon başında uyuduğu ve bu nedenle aracın kontrolden çıkarak duvara çarptığı anlar yer aldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akıncılar Polis Merkezliği Amirliği ekipleri, kaçan sürücü M.Ö.'nün peşine düştü. Polis, yaptığı çalışmada M.Ö.'nün bir akrabasının evinde saklandığını belirledi. Akrabasının evine yapılan baskında M.Ö. yakalandı.

"GÜNEŞ YÜZÜME VURUNCA BİR ANDA MAYIŞTIM"

Polis merkezine götürülen M.Ö. sorgusunda, "Kavşağa geldiğimde bir anlık dalmam sonucu kaza gerçekleşti. Bir gece önce kız arkadaşımla sorun yaşamıştım, ondan uykusuzdum. Sabah da yerime gelecek birini bulamayınca direksiyon başına geçtim. Güneş yüzüme vurunca bir anda mayıştım. O anda direksiyon hakimiyetini kaybettim. Linç edilme korkusu yüzünden kaçtım" dediği öğrenildi.

M.Ö.'ye emniyet kemeri takmamak, şerit değiştirme, kaza yerini terk etme gibi maddelerden toplam 70 bin TL cezai işlem uygulandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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