Deli Aşk konusu nedir? Deli Aşk filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da TV8'de ekranlara gelecek olan Deli Aşk filmi izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Murat Kaman ve Emrah Kaman'ın senaryosunu yazdığı ve Cem Yılmaz'ın yapımcılığını üstelendiği Deli Aşk filmi 10 Mart 2017 tarihinde vizyona girmişti. Deli Aşk filmi Maraş Dondurmacısı 'Ekrem’in komedi dolu hikayesini ekranlara taşıyacak. Deli Aşk filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DELİ AŞK KONUSU NEDİR?

Filmde baş karakter olan Ekrem'in (Emrah Kaman) sevdiği kızı elde edebilmek adına çeşitli maceralara atıldığı anlatılıyor ve bu maceralar esnasında gelişen komik olaylar izleyiciye sunuluyor: Ekrem, Adana'da yaşayan bir Maraş dondurmacısıdır. Neşe isimli bir kıza aşıktır; bu aşk onun başına fazlasıyla bela açacaktır. Olayların gelişim hikayesi de bu tek taraflı aşk çemberinde dönmekte.

DELİ AŞK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Emrah Kaman ve Murat Kaman’ın senaryosunu yazdığı, Cem Yılmaz’ın yapımcılığını yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Abdullah Şahin, Yasemin Öztürk, Nilperi Şahinkaya, Toygan Avanoğlu gibi isimler yer alıyor.