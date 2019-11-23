Deliha nerede çekildi? Deliha konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Gupse Özay, Derya Alabora, Barış Arduç ve Cihan Ercan'ın olduğu Deliha filmi bu akşam saat 20:00'da Kanal D'de ekranlara gelecek. İzleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak olan Deliha filmi kahkaha tufanı yaşatacak. Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha’yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor.

DELİHA NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha'nın çekimleri İstanbul'un pek çok çeşitli yerinde ve İzmir'in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi.

DELİHA KONUSU NEDİR?

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha’yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline “Deliha” diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

DELİHA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Gupse Özay

Derya Alabora

Cihan Ercan

Barış Arduç

Zeynep Çamcı

Hülya Duyar

Cenk Durmazel

Korhan Herduran