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Della Miles Bağcılar’da sokak iftarında

MÜslüman olduktan sonra Türkiye’ye yerleşen ABD’li şarkıcı Della Miles, Bağcılar’da “Gönül Sofraları” adı altında geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarına katıldı.

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Azerbaycan Dostluk Parkı’ndaki etkinlikte, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın misafiri olan Miles, 3 bin 500 kişiyle iftar yaptı. 

HERKES BİR VÜCUT GİBİ

Della Miles, İslam’ı kabul ettikten sonraki ilk Ramazanı ve ilk oruçları olduğunu belirterek “Sadece çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Burada olmak çok güzel” dedi. Miles, Bağcılar’da olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak “Allah yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin. Sizleri çok seviyorum. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum” ifadelerini kullandı. Heyecanlı olduğunu aktaran Miles “Bütün dünyayı dolaşıyorum ama böyle bir sahne hiç görmedim. Burada herkes bir vücut gibi sanki. Burada çok güzel çocuklar var, eğer çocuklar varsa sevgi de var demektir.” diye konuştu. Miles, Avrupa’yı seyahat ettiğini ve konserler verdiğini ifade ederek, “Türkiye’yi gezmek istiyorum, planım var. Hatta 14 Haziran’da burada bir albümüm çıkacak. Türk mutfağını çok seviyorum. ‘Adana Kebabı’ ise favori Türk yemeğim.” ifadelerini kullandı. 

İstinat duvarının çökme anı kameralara yansıdı

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