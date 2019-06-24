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‘Demir atlılar’ Diriliş Yolu’nda

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibinden 43 bisikletlinin, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna atfen Bilecik’in Söğüt ilçesinden başlattığı 100 kilometrelik bisiklet turu Kütahya’nın Domaniç ilçesinde tamamlandı.

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“Yıllar Sonra Geldik Demir Atlarla Yürüdük” isimli proje kapsamında düzenlenen tura Bursa, Bilecik, Kütahya ve Gaziantep’ten gönüllüler katıldı. Söğüt ilçesinde, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin türbesinden yola çıkan 43 bisikletli, 100 kilometre katederek Domaniç’e ulaştı.  Katılımcılar turun ardından Osman Gazi’nin babaannesi, ErtuğrulGazi’nin annesi, “Devlet Ana” olarak da bilinen Hayme Ana’nın Çarşamba köyündeki türbesinde dua etti. İHH Arama Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş,  geçen yıl “Diriliş Yolu” etkinliği kapsamında 75 kişiyle bu yolda yürüdüklerini hatırlattı.      

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

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