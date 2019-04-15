Evin penceresinin demir korkuluklarına sıkışan bebeği itfaiye kurtardı
Silivri'de bir evin penceresinin demir korkuluklarına sıkışan bebek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evin penceresine başını ve ellerini sıkıştıran 1,5 yaşındaki A.Ç. adlı kız çocuğunu görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, korkulukları keserek bebeği kurtardı.
Sağlık kontrolü yapılan bebek, ailesine teslim edildi.
Aile, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.