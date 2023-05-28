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Yaşam

Demokrasi engel tanımıyor! Oy kullanmak için tüm zorlukları aştılar

Türkiye, tarihi seçimin ikinci turu için sandık başına giderken tedavi gören, yürümekte zorluk çeken bazı vatandaşlar ambulans ve sağlık ekipleri tarafından oy kullanacakları okullara getirilerek oy kullanmaları sağlandı.

IHA/ AA28 Mayıs 2023 Pazar 16:12 - Güncelleme:
Demokrasi engel tanımıyor! Oy kullanmak için tüm zorlukları aştılar
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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullanma devam ediyor. Karabük, ilçeleri ve köylerinde kurulan 726 sandık ve 3 seyyar sandık ile vatandaşlar oylarını kullanıyor. Sağlık sorunu olan ve evinden çıkamayacak durumda olan seçmenler seyyar sandık ile oylarını kullanırken, bazı seçmenlerin ise ambulanslarla oy kullanacakları okullara getirilerek oy kullanmaları sağlandı. İlerleyen yaşından dolayı yürümekte zorluk çeken bazı vatandaşların ise yakınlarının yardımı ile oy kullanmaya geldiği görüldü.

SIRTINDA TAŞIYARAK OY KULLANMAYA GETİRDİ

Karabük Yeşil Mahalle Mizab Sokak'ta ikamet eden, sol ayağı kesik olan ve kimsesi bulunmayan Satı Çelebi de oyunu kullanmak için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ambulans ekibinde görevli sağlık memuru Resul Çug ve sürücü sağlık memuru Oktay Karatağ, Çelebi'nin evine gitti. Yüksek merdivenlerden dolayı Çelebi'nin sedye ile taşınması güç olunca, sağlık memuru Resul Çug, bir ayağı kesik olan Çelebi'yi sırtına alıp ambulansa kadar merdivenlerden çıkararak, ambulansla oy kullanacağı Anayasa İlkokulu'na getirdi. Çelebi, oyunu kullandıktan sonra yine aynı ekip tarafından evine bırakıldı.

Hastanede tedavi gören kadın ambulansla oy kullanmaya götürüldü

Tokat'ta hastanede tedavi gören Seher Üzüm (71), Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için ambulansla Erbaa ilçesine gelerek oyunu kullandı.

Tokat Devlet Hastanesi'nde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören Seher Üzüm, oy kullanabilmek için yetkililerden yardım istedi

Hastaneden ambulansla alınan Üzüm, sağlık görevlilerinin eşliğinde Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Hakimiyet-i Milliye Ortaokulu'na getirildi.

Görevliler ve vatandaşların yardımıyla 1069 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa getirilen Üzüm, kimlik kontrolünden sonra oyunu kızı Şeyma Üzüm'ün yardımıyla kullandı.

Üzüm, oyunu kullandıktan sonra ambulansla tekrar Tokat'a götürüldü.

  • Sandık
  • sağlık görevlisi
  • oy kullanma

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