Deniz Feneri Derneği Bursa Temsilciliği açıldı

19 Şubat 2021 Cuma 18:21 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 18:21

Daha önce Kastamonu, Antalya, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Gaziantep ve Giresun'da temsilcilik açan Deniz Feneri Derneği Bursa temsilciliği ile birlikte 10'ncu ili hizmet kervanına eklemiş oldu.

Temsilciliğin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mestan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bursa Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Taştekin, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan Bursa Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, Eğitim Birsen Bursa İl Başkan Vekili Adil Yazıcıoğlu, ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi gönüllüler ve Bursalı vatandaşlar katıldı.

Protokol konuşmalarından sonra söz alan Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz,

Bir çok yerde temsilcilik açtıklarını hatırlatarak,

"Temsilciliklerin sadece idari ofis değil aynı zamanda bir giyim mağazası açıyoruz.

Yoksul ailelerimiz hem buraya gelip giyim mağazasında ihtiyaçlarını gideriyor, hem gıdalarını alıyor. Buradan yerinde hizmeti onlara ulaştırmış oluyoruz." dedi.

Merkezdeki her şeyin sadece dua karşılığında muhtaç ailelere verildiğini vurgulayan Cengiz, "Burada belli bir sistem dahilinde, yardım olarak dağıtılan tüm ürünler, bağıştır. Bunların her biri, muhtaç ailelere yardım teslim makbuzu karşılığında verilir." ifadesini kullandı.Cengiz, derneğin temsilciliğine gelip yardım talebinde bulunanların sosyal incelemesini yaptıktan sonra durumları uygunsa bu aileleri de sisteme kaydedip onlara da yardım ulaştırdıklarını aktardı.Yardımların tek bir merkezden tüm Türkiye'ye ulaştırılmasının zor olduğunu, bunun için büyük şehirlerden başlamak üzere temsilcilikler açtıklarını belirten Cengiz, şunları kaydetti:"Bursa, çok bereketli bir vilayet. Bursa'da yüzden fazla gönüllümüz var ve binlerle ifade edilen bağışçılarımız var. Bursa'da hem yardım yapacağız hem de bağışları artıracağız. Hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyalara Bursalıların merhametini ulaştıracağız."

Çırpan Mahallesi Stadyum Caddesi No 32/A Osmangazi Bursa adresinde temsilcilik binasının açılışına vatandaşlar gönüllüler büyük ilgi gösterdi. 25 yıl önce samimiyetle ve sadece iyilik için yola çıkan Deniz Feneri Derneği Bursa'da gönülleri fethetti

Bursa temsilciliği tarafından yoksul ailelere yapılan yardımların zamanında ulaşabilmesi ve bağışların en kolay şekilde yapılması için gerçekleştirilen projeler ile binlerce Bursalı hayırseverin gönlünü fethedecek.

Mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla dernek temsilciliğinde yapılan hazırlıklar tamamlandı.

Merhamet sahibi binlerce gönüllü iyiliklerini Deniz Feneri eliyle ulaşması için seferber olacak.

Dernek, çeyrek asırdır binlerce aileye eşya, gıda, eğitim ve kırtasiye seti yardımı, giyim, sağlık-ilaç-medikal yardım, barınma, temizlik ve diğer yardımların yanında nakit desteğinde de bulundu.

Bu yılda yine ihtiyaç sahibi ailelere ve kişilere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Derneğin Bursa temsilcisi Ali Duman, "hayırseverlerin kendilerine güvendikleri müddetçe onların iyilik köprüsü olmayı sürdüreceklerini belirtti."

ÜCRETSİZ GİYİM MAĞAZASI

Bursalı ihtiyaç sahibi yoksulun bayram alışverişi yine Deniz Feneri'nden olacak

Deniz Feneri Derneği Giyim Mağazaları bu kesimin imdadına yetişecek

Mağazada, her gün desteğe muhtaç kişileri tepeden tırnağa giydirdiklerini belirten temsilci Duman, "bunu hiçbir ücret almadan yaptıklarını söyledi."

Bursa Deniz Feneri Temsilcisi Ali Duman açıklamasını "Dünyada son yoksula ulaşıncaya kadar çalışacağız" diyerek noktaladı.