Deniz Feneri Derneği ramazan ayında depremin vurduğu illerde depremzedenin yanında!

Mübarek Ramazan ayında 500 bin'e yakın kişiye yardım ulaştırmayı hedefleyen Deniz Feneri, insani yardım çalışmalarını depremin vurduğu illerde yoğunlaştıracak.

"Bağışlayın Bereketlensin" sloganı ile Ramazan da çalışmalarına başlayan dernek, Türkiye'nin yanı sıra insani dramların yaşandığı coğrafyalarda muhtaçların ve yetimlerin kapısını çalarak 500 bin kişiye Ramazan yardımları ulaştırmayı hedefliyor.

Deniz Feneri Derneği çalışmaları ile yetimlere bayramlık giysiler harçlık, ihtiyaç sahiplerine gıda kumanyaları, temizlik kolisi, zekat, fitre dağıtımları ve iftariyelik ikramlarında bulunacak.

DEPREM BÖLGESİNDE İFTAR VE SAHUR YEMEĞİ DAĞITIMI

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'te günlük 1000'er kişilik iftar ve sahur sofraları kurup sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirerek depremzedelerin Ramazan ayını bir nebze olsun rahat geçirmesini sağlayacak.

600 TL olarak belirlenen kumanya paketlerinin depremden etkilenen illerde yoğunluklu olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin kişiye ulaştırılması amaçlanıyor.

Ramazan ayında afet bölgesinin en büyük ihtiyacı olan kalemlerden biri de temizlik kolisi, 100 bin aileye hijyen seti ve temizlik kolisi yardımı yapılacak.

Türkiye'de dağılacak gıda kolilerinin ve ihtiyaç malzemelerinin tamamı depremden etkilenen illerdeki 8 lojistik merkezimize doğru yola çıktı ve hazırlık aşaması Ramazan ayı için tamamlandı.

Gıda kolilerinin içerisinde yer alan ürünler şu şekilde: "Salça, kırmızı mercimek, nohut, ayçiçek yağı, makarna, arpa şehriye, tuz, hazır çorba, yeşil mercimek, çay, kuru fasulye, pirinç, un, şeker, reçel ve bulgur."

İFTARİYELİKLER İKRAM EDİLECEK, BAYRAMLIKLAR DAĞITILACAK

Bağışçılar, kurulacak iftar sofralarına 100 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek.

Deniz Feneri Ramazan çalışmaları kapsamında ayrıca, çocukları mutlu edecek çalışmalar da planladı. Ünlü yemek şefleri deprem bölgesi çocukları için Ramazan ayında bölgeye giderek "Hamburger Patates" ziyafeti verecek.

Yurtiçi ve yurtdışında 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek. Hayırseverler, 600 TL'ye bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Deniz Feneri Derneği, bağışçılardan emanet aldığı zekat ve fitreleri de Ramazan'da onbinlere ulaştırmayı hedefliyor.

Yurt dışı çalışmaları kapsamında da toplamda 6 ülkede partner kuruluşları aracılığıyla kardeşlik iftarları düzenlenecek.

DESTEK OLMAK İÇİN

Bağışçılar, deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak Deniz Feneri'nin mübarek Ramazan ayı boyunca gerçekleştireceği insani yardımlara destek olabilirler. Bağışçılar;

-FITRE yazıp 5407'ye SMS göndererek 70 TL,

-AFET yazıp 5560'a SMS göndererek 25 TL katkıda bulunabilirler.

Ayrıca, daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyen hayırseverler, Deniz Feneri'nin banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak veya 0212 414 60 60 numaralı telefonu arayarak çağrı merkezimizden bağışlarını yapabilirler.