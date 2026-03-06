Deniz Feneri'nden Dünya Yetimler Günü'nde 30 ülkede iftar

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde İstanbul Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda 170 yetim çocuk ve aileleri aynı sofrada buluştu. "Yetimler Sevinsin, Dünya Güzelleşsin" temasıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar için gün boyu çeşitli aktiviteler hazırlandı.

İftar öncesinde yüz boyama etkinlikleri, yarışmalar, oyunlar ve palyaço gösterileriyle eğlenen çocuklar ramazan sevincini doyasıya yaşadı. Program sonunda yetim çocuklara sürpriz hediye paketleri ve yetim harçlıkları da dağıtıldı.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Ramazan ayının 15'inci gününü her yıl yetim çocuklara ayırdıklarını belirterek, bu anlamlı gün vesilesiyle hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı bölgelerinde iftar programları düzenlediklerini söyledi.

Etkinliklerin Türkiye genelinde de geniş katılımla gerçekleştirildiğini belirten Cengiz, İstanbul'un yanı sıra Ankara, Antalya, Erzurum, İzmir, Gaziantep, Bursa, ve Kastamonu temsilcilikleri ve şubelerinde de Dünya Yetimler Günü kapsamında yetim çocuklarla iftar sofralarında bir araya geldiğini ifade etti.

Programların yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığını dile getiren Cengiz, Gazze'de de savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren yetim çocuklar için iftar sofraları kurulduğunu, bölgedeki çocuklara çeşitli hediyeler ve yetim harçlıkları ulaştırıldığını kaydetti.

Deniz Feneri Derneği, Dünya Yetimler Günü kapsamında Gazze'den Somali'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada toplam 30 ülkede eş zamanlı iftar programları düzenledi. Mazlum coğrafyalardaki yetim çocuklarla aynı sofrayı paylaşan gönüllüler, ramazan sevincini dünyanın farklı noktalarına taşıdı.

Programlar kapsamında yetim çocuklara sürpriz hediyeler ve harçlıklar dağıtılırken, Türkiye ile bu coğrafyalardaki ihtiyaç sahipleri arasındaki kardeşlik bağının güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.