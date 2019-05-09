Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları neler? Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır?

Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru şartları neler, 2019 Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır sorularına yanıt aranıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı ilanı Devlet Personel Başkanlığı’nın internet adresinde yayımlandı. İlanda en az ilkokul mezunu olan adaylar arasından 1640 sözleşmeli er alımı yapılacak. Ön başvuru işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen kişilerin T.C vatandaşı olması ve erkek olması, en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Askerliğini erbaş veya er olarak yapmış olanların ise başvuruların yapılacağı tarih itibariyle 25 yaşından büyük olmaması, askerlik yapmamış kişilerin ise 1 Ocak 1994 ve 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmektedir. İşte merak ettiğiniz detaylar haberimizde…

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ön başvuru işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Başvurular kılavuzda yer alan bilgiye göre, başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılacak.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1640 SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?​

1. Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yapacaktır.

2. Giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

3. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

4. Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir.

5. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

6. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

a. FYT'ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" ve,

b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat örnekleri kılavuza eklenmiştir.

7. Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

Başvuru Koşulları Başvuru yapmak isteyen kişilerin T.C vatandaşı olması ve erkek olması, en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Askerliğini erbaş veya er olarak yapmış olanların ise başvuruların yapılacağı tarih itibariyle 25 yaşından büyük olmaması, askerlik yapmamış kişilerin ise 1 Ocak 1994 ve 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların daha önceden TSK’dan hiçbir şekilde atılmamış olmaları, sözleşmeli er veya erbaşlık yapmamış olmaları ve kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmaları gerekmektedir. Yayımlanan ilana 20 Haziran 2019 tarihine başvuru yapılabilecek. Fakat yeteri kadar başvuru alınırsa başvuru ekranı erken kapatılabilir. Bundan dolayı başvuruların en erken zamanda yapılması gerekmektedir. Sözleşmeli er alımı başvuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın internet adresi üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?

İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak, adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/ANKARA) geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacak. Bu nedenle Başvuru evraklarını teslim etmeyen, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.