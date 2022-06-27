İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2022 Pazartesi / 28 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7241
  • EURO
    17,6941
  • ALTIN
    987.006
  • BIST100
    2534.82
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Denizde acı olay! Yüzerken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Yaşam

Denizde acı olay! Yüzerken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize girdikten bir süre sonra kalp krizi geçiren matematik öğretmeni Salih Özkan, hayatını kaybetti.

AA27 Haziran 2022 Pazartesi 13:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi'nde görevli 65 yaşındaki matematik öğretmeni Salih Özkan, Çuğra mevkiinde serinlemek için denize girdi. Vatandaşlar bir süre sonra çırpınmaya başlayan Özkan'ı fark etti. Salih Özkan'ı sudan çıkartan vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Özkan, hayatını kaybetti.

İki çocuk babası Özkan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Ahmed Selahaddin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.