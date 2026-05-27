  • Denizdeki karartı ortalığı birbirine kattı! Ceset sandılar, bakın ne çıktı
Denizdeki karartı ortalığı birbirine kattı! Ceset sandılar, bakın ne çıktı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde deniz kıyısında hareketsiz bir cisim gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri alarma geçti; yapılan titiz incelemeler sonucunda ceset sanılan karartının dalgaların arasında kalan bir kaya parçası olduğu anlaşılınca ekipler rahat bir nefes aldı.

IHA27 Mayıs 2026 Çarşamba 15:33 - Güncelleme:
Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi sahil şeridinde denizde hareketsiz duran bir cisim gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliği alarak, denizde belirtilen noktada titiz bir inceleme başlattı. Yapılan detaylı kontroller sonucunda ceset sanılan karartının dalgaların arasında kalan bir kaya parçası olduğu tespit edildi. İhbarın asılsız çıkmasıyla birlikte derin bir nefes alan ekipler, olay yerinden ayrıldı.

