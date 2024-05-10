Denize düşen papağan böyle kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda tur teknesiyle boğaz turu yapan yolculardan birinin papağanı uçarak denize düştü. Papağanın denizde çırpındığını gören yolculardan biri ise üzerini çıkararak denize atladı. Papağanı yakalayan yolcu, görevlilerin yardımıyla papağanı tekneye çıkardı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, denize düşen papağanı gören yolcunun üzerini çıkararak denize atlaması ve papağanı kurtarması görülüyor. Papağanı kurtaran kişi halat ile tekneye çıkarıldıktan sonra vatandaşlar tarafından alkışlanıyor.