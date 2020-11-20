Denizli'de bir apartmanda yangın çıktı

AA 20 Kasım 2020 Cuma 00:37 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 00:37

Denizli'de, bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

İncilipınar Mahallesi İncilipınar Caddesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katından yükselen alevleri fark eden daire sakinlerinin ihbarıyla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı, apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

9 itfaiye aracının kullanıldığı olayda, 15 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte söndürülebildi.

Bu arada hasar oluşan çatı katında oturduğu belirtilen Afganlı ailenin yangından yara almadan kurtulduğu bildirildi.