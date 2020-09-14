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Yaşam

Denizli'de moloz döküm alanında çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, moloz ve kullanılmayan ev eşyalarının atıldığı çöplükte yangın çıktı.

DHA14 Eylül 2020 Pazartesi 20:26 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 20:28
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Denizlinin Merkezefendi ilçesinde, moloz ve kullanılmayan ev eşyalarının atıldığı çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kumkısık Mahallesi yakınlarında bulunan moloz ve kullanılmayan ev eşyalarının atıldığı çöplükte saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanın kilometrelerce öteden görüldüğü yangında alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına 6 itfaiye, 11 kamyon, 4 iş makinesi ve 32 personel müdahale etti. Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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