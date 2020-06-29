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Yaşam

Denizli'de FETÖ operasyonu

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.

AA29 Haziran 2020 Pazartesi 19:13 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 19:13
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgütün sağlık yapılanmasında bulunup etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen biri doktor 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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