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Yaşam

Denizli'de halı sahalara girişte HES kodu uygulaması

Denizli'de, Kovid-19 önlemleri kapsamında halı sahalara HES koduyla girilmesi için karar alındı.

İHA13 Ağustos 2020 Perşembe 00:40 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 00:40
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Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yaptığı toplanda, halı saha tesislerinin koronavirüs salgınına karşı belirlenen kural ve alınan tedbirlere uymaları halinde faaliyette bulunabilecekleri belirtildi. Meclisin aldığı kararlara göre, "Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin koronavirüs sorumlusu ve sorumluları görevlendirilmesi, tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapması, görevli bir personel marifetiyle 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılması gerekmektedir. Tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılması, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir" denildi. 

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