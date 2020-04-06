İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7691
  • EURO
    7,3228
  • ALTIN
    358.739
  • BIST100
    92071.1
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Denizli'de kaçak dezenfektan ve elektronik eşya operasyonu
Yaşam

Denizli'de kaçak dezenfektan ve elektronik eşya operasyonu

Denizli'de düzenlenen operasyonlarda kaçak dezenfektan ve elektronik ürünler ele geçirildi.

İHA06 Nisan 2020 Pazartesi 18:38 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 18:38
ABONE OL

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, tütün, kaçak alkol ve çeşitli değerli ürün kaçakçılığı ve imalatı yapılan 4 farklı adrese operasyon düzenledi. 

Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 94 adet sahte dezenfektan, 12 litre etil alkol, 128 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 88 litre kaçak sahte alkol, 5 kilogram nargile tütünü, 20 paket nargile kömürü, 43 litre bira mayası, 17 adet kaçak MP3 çalar, 10 adet kaçak cep telefonu ve 10 adet şarj cihazı, 3 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine önemli uyarı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.