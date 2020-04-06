Denizli'de kaçak dezenfektan ve elektronik eşya operasyonu

İHA 06 Nisan 2020 Pazartesi 18:38 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 18:38

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, tütün, kaçak alkol ve çeşitli değerli ürün kaçakçılığı ve imalatı yapılan 4 farklı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 94 adet sahte dezenfektan, 12 litre etil alkol, 128 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 88 litre kaçak sahte alkol, 5 kilogram nargile tütünü, 20 paket nargile kömürü, 43 litre bira mayası, 17 adet kaçak MP3 çalar, 10 adet kaçak cep telefonu ve 10 adet şarj cihazı, 3 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

