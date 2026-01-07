İSTANBUL 18°C / 14°C
7 Ocak 2026 Çarşamba
  • Denizli'de kahreden olay: Genç bekçi aracında ölü bulundu
Yaşam

Denizli'de kahreden olay: Genç bekçi aracında ölü bulundu

Denizli'de görevli çarşı ve mahalle bekçisi, otomobilinin içinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

7 Ocak 2026 Çarşamba 11:03
Denizli'de kahreden olay: Genç bekçi aracında ölü bulundu
Denizli'de Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan 36 yaşındaki genç, otomobilinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen aile üyeleri fenalık geçirdi.

Olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine park halindeki bir araç içerisinden silah sesi geldiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri 20 K 8814 plakalı otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu belirledi. Otomobilin camını kıran polis ekipleri şahsın başından silahla vurulduğunu belirledi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde araç içerisindeki şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemelerde aracında ölü bulunan şahsın İsmail Tuncer (36), olduğu belirlendi. İsmail Tuncer'in Denizli Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Çarşı Ve Mahalle Bekçisi olduğu öğrenildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre İsmail Tuncer'in nişanlısı ile tartışma yaşadığı, bu nedenle intihar ettiği düşünülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • denizli
  • çarşı bekçisi
  • silahlı saldırı

